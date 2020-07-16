Два водителя нарвались на штрафы во время обгона на трассе «Кола»

Сегодня на федеральной трассе «Кола» инспекторы Прионежского района пресекли нарушения правил обгона.

Водители автомобилей «Тойота Камри» и «Тойота Корола» совершали обгон с выездом на встречную полосу на пешеходном переходе, который обозначен дорожными знаками и разметкой.



В полиции Прионежского района напомнили, что пункт 11.4 ПДД запрещает обгон на пешеходных переходах. За допущенные нарушения автолюбителям грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев.

Фото: Полиция Прионежского района