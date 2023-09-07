Два тротуара ремонтируют в центре Петрозаводска

Тротуар на улице Максима Горького в Петрозаводске на днях заасфальтируют. Основание для нового покрытия уже положили вдоль дома № 7 и на участке от улицы Анохина до Антикайнена, сообщили в пресс-службе мэрии.

Такие же работы идут на улице Красной - на участках от Антикайнена до Андропова.

На улицах Пертуннена, Сусанина, Еремеева и на бульваре Интернационалистов обновляют бортовой камень. На улицах Пертуннена, Радищева и Коммунистов выравнивают слой покрытия.

Основания тротуаров прокладывают также на улицах Репникова и Кемской. На проезжей части улицы Древлянка уже укладывают верхний слой асфальта.

Покрытие на улице Радищева будут ремонтировать 8 сентября. Потом аналогичные работы пройдут на улице Коммунистов. На этих объектах проезжая часть станет уже.

Проезд по улице Пертуннена запретят 10 сентября на сутки. Здесь уложат верхний слой нового покрытия. // фото: arodsje/ pixabay.com