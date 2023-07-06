06 июля 2023, 14:51
Два сотрудника Ozon умерли в Екатеринбурге
В распределительном центре маркетплейса произошла вспышка менингококковой инфекции
Семь человек, работавших в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге, заболели менингококковой инфекцией.
Сегодня стало известно о гибели двух заразившихся. В Минздраве Свердловской области изданию РИА Новости сообщили, что причина смерти устанавливается.
О вспышке инфекционной болезни стало известно 5 июля. Инфекция проявляется по-разному - от назофарингита до менингококкового сепсиса и менингита. Болезнь распространенная и может вызывать тяжелые последствия, вплоть до летального исхода. Распределительный центр маркетплейса продолжил работу. Там введены меры безопасности, была проведена дезинфекция. В Роспотребнадзоре сообщали, что менингококковая инфекция не передается через посылки. // фото unsplash.com