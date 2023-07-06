В Подмосковье у аттракциона на ходу отлетела кабинка с детьми

В парке в Московской области аттракцион буквально развалился на ходу. О ЧП в Орехово-Зуево сообщается в телеграм-канале Baza, там же опубликовано видео с моментом происшествия.

Все случилось 5 июля на аттракционе, смахивающем на мини-американские горки. Поезд с людьми проехал несколько кругов, как внезапно одна кабинка перевернулась на землю.

Травмы получили две девочки 15 лет. Пострадавших школьниц госпитализировали. По данным телеграм-канала 112, у девочек сотрясение головного мозга, у одной – перелом плеча.

Прокуратура и следователи проводят проверку. Возбуждено уголовное дело. // фото unsplash.com