Два поселка в Карелии свяжут поездом

Проблемы с пассажирским сообщением в Лоухском районе Карелии намерены решить с помощью железнодорожников. Об этом глава региона Артур Парфенчиков рассказал на совещании, посвященном социально-экономическому положению самой северной территории республики.

Сейчас в районе практически отсутствует пассажирское сообщение. Артур Парфенчиков отметил, что из пяти сформированных муниципальных маршрутов перевозка осуществляется только на одном. При этом в бюджете района предусмотрены средства на компенсацию затрат перевозчиков. В муниципальную собственность даже был передан новый автобус, но он не используется.

«Хотелось бы понимать, что мы будем делать в этой ситуации. Автобус стоит, граждане испытывают серьезные неудобства. Достаточно сложный по логистике район, и автобус должен выйти на трассу»,

— сказал губернатор.

Разрешить транспортный коллапс может железнодорожное сообщение. По словам губернатора, на его организацию предусмотрены средства в региональном бюджете. От райцентра до поселка Пяозерский намерены запустить поезд.

«Я понимаю, что пуску поезда должны предшествовать работы по реконструкции станций и определенных участков дороги. Мы такой опыт уже имеем, — отметил глава Карелии. — Мне представляется, этот маршрут компенсирует определенные проблемы транспортной логистики».

Первый замминистра транспорта Карелии Дмитрий Кондрашин сообщил, что сейчас карельские власти «ждут готовности от Октябрьской железной дороги», которая должна получить подвижной состав. Между Лоухи и Пяозерским будет курсировать рельсовый автобус типа «Орлан». Вице-премьер Оксана Чебунина со ссылкой на железнодорожников рассказала, что запуск поезда запланирован на 1 июня. Фото myseldon.com