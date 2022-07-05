Два готовых ко взрыву заминированных поля нашли в Карелии

Житель Медвежьегорского района в июне нашел несколько противотанковых мин. Саперы обследовали территорию и выяснили, что боеприпасов гораздо больше, сообщили в Госкомитете РК по ОЖ и БН.

Они обнаружили два минных поля, где еще во времена Великой Отечественной войны установили 16 противотанковых мин. Все они находились на боевом взводе. Спасатели обезвредили и уничтожили мины.

В течение второго квартала текущего года спасатели КРПСС больше 40 раз выезжали по вызовам о взрывоопасных предметах. Их находили на рыбалке, при возделывании огородов и строительстве дач, при поиске погибших солдат.

Всего уничтожили 117 взрывоопасных предметов: 50 артиллерийских снаряда разных калибров, 50 ручных гранат, 17 противопехотных и противотанковых мин. // Фото: Госкомитет РК по ОЖ и БН