Напавшего в лесу на девочку педофила ищут в Карелии

Подозреваемого в совершении насильственных сексуальных действий в отношении 9-летней девочки ищут правоохранители. На улицах Петрозаводска разместили ориентировку на мужчину.

Он напал на малышку 28 июня около СНТ «Сампо» под Петрозаводском, в Пиньгубе. Девочка шла по лесу от озера к даче, мужчина набросился на нее, но она сумела вырваться и убежать.

Возбуждено уголовное дело, со слов пострадавшей составили фоторобот злоумышленника. Ему на вид примерно 60 лет, у него квадратное лицо, нос «картошкой», ярко выраженные носогубные складки и седые короткие волосы.

Дачники регулярно видели мужчину в этом кооперативе, но после случившегося он пропал. Всех, кто может дать какую-то информацию, просят звонить по телефонам 57-96-16, 739-022, 8-953-526-71-19 и 8-921-520-22-35. // Фото: МВД Карелии