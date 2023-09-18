Два десятка водителей грузовиков оштрафованы в Петрозаводске

В Петрозаводске подведены итоги рейда «Безопасный грузовой автомобиль», который прошел на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

За эти дни на дорогах города проверены несколько десятков большегрузов. Выявлены 20 нарушителей.

Так, автомобилисты управляли транспортом без тахографа, без технического осмотра, без оформления полисов гражданской ответственности. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

В Госавтоинспекции пообещали продолжить подобные рейды. // Фото ГИБДД Петрозаводска