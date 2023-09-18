Минтранс сообщил об отмене ряда поездов в Карелии

Минтранс Карелии сообщил об отмене некоторых пригородных поездов. Информация опубликована в официальной группе ведомства.

Так, 6, 9, 13 и 16 октября отменяются пригородные поезда из Надвоиц в Сегежу, которые отправляются 14:22 и в 18:45. Также в эти даты не будут ходить поезда из Сегежи в Надвоицы отправлением в 13:00 и в 17:40.

Поезда отменяются из-за реконструкции, проводимой на станции Надвоицы. // Фото «Петрозаводск говорит»