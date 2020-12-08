Два дальнобойщика устроили мордобой в кафе в Карелии

Вмешаться в конфликт посетителей кафе в Янишполе в Кондопожском районе пришлось росгвардейцам.

Инцидент произошел ночью 4 декабря. Два гостя заведения сначала устроили словесный конфликт, а затем перешли к рукоприкладству.

По сообщению Росгвардии, одним из участников драки оказался 37-летний дальнобойщик из Рязани, вторым – 29-летний дальнобойщик из Мордовии.

Более молодому участнику конфликта потребовалась медицинская помощь. Вневедомственная охрана вызвала «скорую» и оперативников. Одного дальнобойщика госпитализировали, второго передали полиции. (фото neonomad.kz)