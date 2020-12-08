08 декабря 2020, 09:14
Два дальнобойщика устроили мордобой в кафе в Карелии
Одного участника конфликта отправили в больницу, второго - беседовать в полицию
Вмешаться в конфликт посетителей кафе в Янишполе в Кондопожском районе пришлось росгвардейцам.
Инцидент произошел ночью 4 декабря. Два гостя заведения сначала устроили словесный конфликт, а затем перешли к рукоприкладству.
По сообщению Росгвардии, одним из участников драки оказался 37-летний дальнобойщик из Рязани, вторым – 29-летний дальнобойщик из Мордовии.
Более молодому участнику конфликта потребовалась медицинская помощь. Вневедомственная охрана вызвала «скорую» и оперативников. Одного дальнобойщика госпитализировали, второго передали полиции. (фото neonomad.kz)