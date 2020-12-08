В МЧС опубликовали сводку пожаров в Карелии за сутки

7 декабря в 10:30 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в поселке Надвоицы по адресу: ул. Калинина, д. 3, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

Благодаря серьезным силам, выделенным на пожар (восемь человек на трех машинах), уже в 11:00 горение прекратилось.

Сегодня в 03:23 пожарно-спасательные подразделения Беломорского района (6 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в г. Беломорске по адресу: ул. Щуркина, д. 3а. Уже в 03:37 пожар был ликвидирован.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.

Фото с сайта get.pxhere.com