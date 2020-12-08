Сразу несколько водителей в Карелии не справились с управлением

7 декабря в 08:46 пожарно-спасательные подразделения г. Костомукши привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (съезд автомобиля в кювет), сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

Авария произошла в Костомукшском городском округе, на 213-м км автомобильной дороги Кочкома - Госграница. К месту происшествия выезжали шесть человек на двух машинах. Информация о пострадавших уточняется.

В 09:59 пожарно-спасательное подразделение Сегежского района (3 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (съезд и опрокидывание автомобиля в кювет). Автомобиль потерял управление на 3-м километре автомобильной дороги Сегежа - Надвоицы. Информация о пострадавших уточняется.

В 10:18 помощь понадобилась уже в Петрозаводске. Пожарно-спасательное подразделение из пяти человек и одна спецмашина выезжали для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (наезд автомобиля на препятствие) по адресу: ул. Варламова, у д. 31. Информация о пострадавших уточняется.

В 11:15 пожарно-спасательное подразделение Калевальского района (3 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (съезд и опрокидывание автомобиля в кювет) в Калевальском районе на 26-м км автомобильной дороги Кепа - Костомукша. Информация о пострадавших уточняется.

В 14:46 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (столкновение двух автомобилей) по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, у д.9.

В 16:07 пожарно-спасательное подразделение Лоухского района привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (съезд автомобиля в кювет) в Лоухском районе, 7-й км автомобильной дороги Чупа – «Кола». Информация о пострадавших уточняется.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.

Фото с сайта kurieronline.ru