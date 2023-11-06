Два человека погибли в трагической аварии у Пряжи

Очередная трагическая авария произошла на дороге в Карелии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По информации медиков из Пряжинской ЦРБ, в трех километрах от поселка Пряжа произошло столкновение легкового автомобиля и КамАЗа. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

По предварительным данным, ДТП случилось после того, как легковушка выехала на встречную полосу. Водитель грузовика жив. Обстоятельства аварии устанавливаются. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev