06 ноября 2023, 11:12
Два человека погибли в трагической аварии у Пряжи
Легковой автомобиль влетел в КамАЗ на юге Карелии
Очередная трагическая авария произошла на дороге в Карелии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
По информации медиков из Пряжинской ЦРБ, в трех километрах от поселка Пряжа произошло столкновение легкового автомобиля и КамАЗа. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.
По предварительным данным, ДТП случилось после того, как легковушка выехала на встречную полосу. Водитель грузовика жив. Обстоятельства аварии устанавливаются. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev