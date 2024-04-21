Два человека погибли в страшной аварии в Карелии

Смертельное ДТП произошло утром 21 апреля в Карелии. Об этом сообщает полиция республики в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в 8:30 на 604-м километре дороги Вологда-Медвежьегорск столкнулись автомобили «Тойота» и КамАЗ. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля допустил выезд на встречную полосу.

В результате столкновения погибли двое мужчин, которые ехали в «Тойоте». Их личности устанавливаются.

На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства случившегося. // Фото полиции Карелии