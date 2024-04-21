Ребенок пострадал в массовой аварии в Карелии

Утром 20 апреля на дороге к поселку Заозерный в Карелии произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает паблик пожарной части Сортавалы.

На место были вызваны спасатели. Выяснилось, что столкнулись фургон и два легковых автомобиля.

В результате происшествия пострадал 14-летний ребенок. Он не был госпитализирован, помощь школьнику оказали на месте. Обстоятельства случившегося выясняются. // Фото пожарной части 38