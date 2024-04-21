В Карелии пропал 41-летний Игорь Ярвинен. Об этом сообщает паблик поискового отряда «Длинный берег».

По данным волонтеров, ночью 16 апреля мужчина должен был сесть на поезд Санкт-Петербург - Петрозаводск. Однако связь с ним оборвалась, и больше о судьбе мужчины ничего не известно.

Всех, кто видел этого человека, просят звонить по указанным в брошюре телефонам. // Фото: ПСО «Длинный берег»