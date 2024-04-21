Деревянный дом мощно полыхал сегодня утром в Петрозаводске

Деревянный дом вспыхнул ранним утром 21 апреля на Кукковке в Петрозаводске.

Судя по записи с камеры CityLink, возгорание началось на втором этаже в одной из пустующих квартир дома на пересечении улиц Ровио,2-Лыжная,20.

Пламя начало выбиваться из разбитых окон наружу.

Треск горящего дерева разносился по округе.

В 4:23 часть деревянного двухэтажного дома была охвачена огнем.

Первые пожарные расчеты прибыли на место ЧП около 4:24. Огнеборцы размотали шланги и приступили к тушению. Огонь перекинулся и на провода.

Борьба с огнем продолжалась больше получаса. В 5:20 огнеборцы еще проливали дымящиеся конструкции строения.

Проезд в районе тушения пожара ограничили, а водителей просили объезжать.

На месте работали полиция, ГИБДД, скорая и около шести единиц пожарной техники. // фото «Петрозаводск говорит»/ видео «Петрозаводск говорит»/ CityLink