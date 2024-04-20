20 апреля 2024, 20:37
Происшествия

Автомобиль такси влетел в другую машину в Петрозаводске

Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент на улице Репникова

Сегодня в 17:23 в Петрозаводске на улице Репникова произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль такси влетел в другую машину, которая пыталась выполнить разворот.

В результате аварии движение на магистрали оказалось затруднено. Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП даже по состоянию на 20:30. // Фото: скриншот видео CityLink

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