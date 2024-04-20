Большие проблемы с электричеством возникли в Петрозаводске

Сегодня вечером в Петрозаводске многие горожане остались без электричества. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Так, по данным ЕДДС, в 18:15 электроэнергия пропала на Кукковке и на Старой Кукковке. Там восстановительные работы обещали завершить в течение двух часов.

В 19:00 частично без электричества осталась Древлянка. Свет должны вернуть к 21:00.

В 19:15 электроэнергия пропала в домах на проспекте Александра Невского, набережной Гюллинга, улицах Варламова, Володарского, Волховской, Державина, Казарменской, Коммунистов, Льва Толстого, Онежской флотилии, Правды, Ригачина, Свирской, Чернышевского.

Восстановительные работы должны быть завершены к 22:30. // Фото: unsplash.com / Diz Play