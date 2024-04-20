Автомобиль жестко влетел в столб в Петрозаводске

Сегодня в 15:58 в Петрозаводске на пересечении Лесного проспекта и Суоярвского шоссе произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по Суоярвскому шоссе, на большой скорости вылетает с дороги и врезается в столб. Удар получился жестким.

В результате инцидента транспортное средство получило серьезные повреждения. Пострадал ли кто-то из людей, ехавших в машине, пока не известно. // Фото: скриншот видео CityLink