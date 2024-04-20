20 апреля 2024, 14:30
Экстренные службы примчались к Гоголевскому мосту из-за пьяной женщины
Горожанку оттаскивали от перил на путепроводе в карельской столице
Переполох на Гоголевском мосту сегодня днем устроила женщина, а не ребенок, как сообщалось ранее. Об этом пишет stolicaonego.ru.
По информации источника, специалисты МЧС получили сигнал о ЧП в 12:21. Когда спасатели прибыли на место, сотрудники полиции оттаскивали от перил женщину.
Горожанка вела себя агрессивно. Предположительно, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Спасенной женщине оказывают помощь медицинские работники. // Фото: unsplash.com / Io & Tech