20 апреля 2024, 14:30
Происшествия

Экстренные службы примчались к Гоголевскому мосту из-за пьяной женщины

Горожанку оттаскивали от перил на путепроводе в карельской столице

Переполох на Гоголевском мосту сегодня днем устроила женщина, а не ребенок, как сообщалось ранее. Об этом пишет stolicaonego.ru.

По информации источника, специалисты МЧС получили сигнал о ЧП в 12:21. Когда спасатели прибыли на место, сотрудники полиции оттаскивали от перил женщину.

Горожанка вела себя агрессивно. Предположительно, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Спасенной женщине оказывают помощь медицинские работники. // Фото: unsplash.com / Io & Tech

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
Гоголевский мост
МЧС
Полиция
новости петрозаводска