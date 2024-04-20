Устроивший смертельную аварию водитель спрятал свой автомобиль в лесу

В МВД раскрыли подробности смертельной аварии, произошедшей вечером 19 апреля в Прионежском районе.

По данным ведомства, на участке дороги между Ужесельгой и Деревянным был сбит 37-летний житель Петрозаводска. Он приехал помочь своему знакомому, у которого сломался автомобиль. В момент, когда мужчина возвращался к своей машине, его сбила иномарка. Ее водитель вышел из салона, но затем вернулся за руль и скрылся.

Очевидцы ДТП позвонили в скорую и полицию. Пострадавший умер от полученных травм.

Правоохранители с помощью камер наблюдения установили автомобиль «Хонда», который сбил пешехода, и его владельца. Им оказался 47-летний мужчина.

Появилась информация, что подозреваемый может находиться на даче. Прибыв туда, полицейские обнаружили на участке следы от шин, но самой машины не было. Позже выяснилось, что владелец спрятал ее в лесу. Сам же он был в дачном доме. Там мужчину и задержали.

Сейчас подозреваемый находится в отделе полиции Прионежского района. Обстоятельства случившегося выясняются. // Фото «Петрозаводск говорит»