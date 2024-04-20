20 апреля 2024, 09:29
Происшествия

Человек погиб на дороге под Петрозаводском

Под Деревянным сбили насмерть 37-летнего мужчину

В Прионежском районе поздним вечером 19 апреля автомобиль сбил насмерть человека. Об этом сообщают очевидцы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По информации свидетелей аварии, трагедия случилась в районе 23 часов у села Деревянное. Был сбит насмерть водитель, который собирался сесть в свой автомобиль. Отмечается, что мужчине было 37 лет.

Как сообщили очевидцы, водитель, сбивший человека, скрылся с места ДТП. Его ищет полиция. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev

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Прионежский район
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