Человек погиб на дороге под Петрозаводском

В Прионежском районе поздним вечером 19 апреля автомобиль сбил насмерть человека. Об этом сообщают очевидцы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По информации свидетелей аварии, трагедия случилась в районе 23 часов у села Деревянное. Был сбит насмерть водитель, который собирался сесть в свой автомобиль. Отмечается, что мужчине было 37 лет.

Как сообщили очевидцы, водитель, сбивший человека, скрылся с места ДТП. Его ищет полиция. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev