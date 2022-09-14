Два автомобиля жестко столкнулись на улице Правды

Днем 13 сентября в Петрозаводске на улице Правды произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот со второстепенной дороги, не уступил машине, которая ехала вниз по улице Правды. Произошло столкновение.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. Фото: скриншот видео Sampo.ru