14 сентября 2022, 07:12
Происшествия

Два автомобиля жестко столкнулись на улице Правды

Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент в Петрозаводске

Днем 13 сентября в Петрозаводске на улице Правды произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот со второстепенной дороги, не уступил машине, которая ехала вниз по улице Правды. Произошло столкновение.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. Фото: скриншот видео Sampo.ru

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