Заодно с клопами. Два пациента БСМП пожаловались на отравление

Текст, фото: Георгий Чентемиров

В петрозаводской Больнице скорой медицинской помощи одну из палат обработали карбофосом — инсектицидом, который применяется для борьбы с клопами. Паразитов в больницу принесла на себе пациентка, которую доставили в учреждение на минувшей неделе. Проблема, однако, в том, что помимо клопов досталось и больным из соседних палат: у двух женщин резко ухудшилось самочувствие.

Об инциденте порталу “Петрозаводск говорит” рассказала дочь одной из пациенток, петрозаводчанка Ольга. Как утверждает женщина, у ее матери была сильная головная боль, которая ничем не снималась. Соседку по палате рвало, она была почти без сознания.

Ольга уверена, что карбофос сильно травмирует центральную нервную систему, приводит к инвалидизации и смерти. Согласно данным из открытых источников, карбофос, смертельный для насекомых и клещей, для человека и теплокровных животных не так опасен — однако и безвредным его назвать нельзя. Первые признаки отравления — головная боль, обильное потоотделение, головокружение, слабость в нижних конечностях. В более тяжёлых случаях присоединяется рвота, одышка, сужение зрачков, падение артериального давления, болезненность печени, судороги.

Как минимум с двумя этими симптомами столкнулись женщины, проходившие лечение в палате рядом с той, которую обрабатывали от клопов.

"Я проснулась от этого запаха, с головной болью. Тошнило. Соседку мою всю ночь рвало, и ее сегодня повезли под капельницу в дальний конец коридора, — рассказала Наталья Ивановна, мать Ольги. — Мы говорили о том, что дышать невозможно, но нас почему-то не перевели".

"Голова начала болеть, тошнило, потом рвало. Я пожаловалась врачу, они сказали, что это из-за моей болячки — я поступила с подозрением на аппендицит. Пришлось терпеть. На капельницу пошла в другой конец коридора, здесь не могла находиться",

— подтверждает соседка Натальи Ивановны по палате.

Проблема усугублялась тем, что люди после операции не слишком-то мобильны, и от запаха им было некуда деваться. А окно в палате открывается лишь чуть-чуть — очевидно, в целях безопасности; проветрить было почти невозможно.

Другие пациенты, которые лежат поблизости от “нехорошей” палаты, на недомогание не жаловались, однако и они признали, что запах стоял сильный.

Дочь Натальи Ивановны принялась звонить в различные инстанции — Минздрав, Роспотребнадзор. Окончилось все тем, что женщине дали номера телефон, по которому никто не отвечал. С подобным бюрократическим футболом столкнулась, по ее словам, и Наталья Ивановна.

"Я позвонила в Роспотребнадзор, но они сказали, что этим не занимаются, и отправили в Росздравнадзор. Там мне сказали, что они принимают жалобы и рассматривают их в течение тридцати суток… А пахнет-то сейчас! Я позвонила в Минздрав, там заявление вроде бы приняли, но когда я перезвонила, мне ответили, что они и сами не могут дозвониться до руководства БСМП", - рассказала женщина.

О том, что обработка ведется карбофосом, Наталье Ивановне сказали сотрудники больницы. Признали это и в Минздраве, куда журналист портала “ПТЗ говорит” обратился за комментарием:

"Эта ситуация известна в БСМП, они в ней уже разбирались. Палату обрабатывали от клопов карбофосом. Он полностью сертифицирован, СЭС разрешила его использовать. Что касается тошноты и симптомов отравления, там же дежурит врач. Если бы обратились люди, помощь была бы оказана. Вполне возможно, это индивидуальная реакция, потому что никаких жалоб [от других пациентов] не было. Само это вещество неопасно для здоровья, иначе бы СЭС не позволила его применять".

"Конечно, они будут защищаться, — говорит Наталья Ивановна. — А то, что люди это все перенесли, и неизвестно, какие будут последствия, никому это не важно".

Наталья Ивановна говорит, что у нее самой есть медицинское образование, она много лет работала медсестрой в Сегеже, и имела дело в том числе с карбофосом. Как заметила женщина, если работать с этим веществом по правилам, людей из зоны его действия нужно “переселять” на несколько дней. Подобные рекомендации можно найти и на специализированных ресурсах. В Минздраве не смогли ответить на вопрос, почему пациентов, жаловавшихся на недомогание, не перевели в другую палату; очевидно, в БСМП не нашлось двух лишних коек. А симптомы отравления — дело житейское. Как говорится, поболит и пройдет.