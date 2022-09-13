Пропавшего больше недели назад на Сямозере мужчину ищут в Карелии

Вечером 6 сентября в Пряжинском районе пропал Александр Николаевич Букреев. Житель поселка Эссойла вышел на лодке на рыбалку на Сямозеро в 19:00 и не вернулся.

Перевернутую лодку нашли на следующий день в загубине около дома № 67 на Озерной улице. Родные 66-летнего мужчины просят всех неравнодушных помочь в поисках.

Добровольцев собирают 15 сентября в 10 -11 часов утра волонтеры поискового отряда «Длинный берег». Искать будут на воде, нужны квадрокоптеры, лодки и любая помощь.

Координаты 61.852067, 33.164405. Старший на месте Светлана, телефон 89216264281. // Фото: «Длинный берег»/ВКонтакте