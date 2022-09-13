Несовершеннолетний сегежанин хорошо отоварился за чужой счет

В Сегеже возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража) в отношении 16-летнего местного жителя. По сообщению пресс-службы следкома республики, подросток незаконно завладел чужой банковской картой.

Подозреваемый прошелся по магазинам города и отоварился на сумму 4500 рублей. А такие действия квалифицируются как хищение чужих средств.

«В настоящее время следователями производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетним.

Обращаем внимание, что в соответствии с действующим законодательством кража денежных средств с банковского счета, а равно электронных денежных средств, является тяжким преступлением и предусматривает наказание до шести лет лишения свободы», - пояснили в ведомстве. Фото: pxhere.