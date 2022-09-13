Житель Карелии назвал подругу другим именем и получил удар ножом

В Сортавале возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней женщины. Она подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По версии следствия, в один из дней августа горожанка выпивала в квартире своего приятеля. В процессе застолья хозяин квартиры случайно назвал подругу другим именем. Такой обиды она не простила - женщина схватила нож и нанесла им удар в спину мужчины. Осознав, что произошло, гостья попыталась оказать другу первую помощь.

На место прибыли полицейские и медики. Горожанина спасли, он был госпитализирован.

Подозреваемая призналась в совершении тяжкого преступления. Она задержана. Фото: unsplash.com