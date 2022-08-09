Два автомобиля жестко столкнулись на Лесном проспекте

Сегодня днем в Петрозаводске произошло ДТП на Лесном проспекте. Об этом с места событий сообщает журналист портала «Петрозаводск говорит».

Инцидент случился недалеко от пересечения проспекта с улицей Паустовского. Столкнулись внедорожник и легковой автомобиль.

В результате происшествия пострадала женщина - к ней приезжала скорая помощь. Транспортные средства получили повреждения. Также был снесен дорожный знак. Фото: «Петрозаводск говорит»