Невменяемая женщина напугала и ограбила 87-летнюю сегежанку

32-летнюю женщину могут направить на принудительное лечение после нападения на 87-летнюю сегежанку. Уголовное дело направлено в суд.

В полиции рассказали, что подозреваемая подошла к пенсионерке на улице и попросила 60 рублей в долг. Пожилая сегежанка знала ее имя, и то, что она живет в соседнем доме и не отказала в просьбе.

Через какое-то время женщина показалась на пороге квартиры пенсионерки. Вела она себя агрессивно и требовала деньги. Пенсионерка отказала, тогда гостья схватила ее за ворот халата и начала трясти. Пожилая женщина испугалась и достала кошелек, гостья схватила 650 рублей и скрылась. Пожилая женщина почувствовала себя плохо, ей на помощь пришли соседи. Случившимся занялась полиция. Поскольку нападавшая состоит на учете нарколога и психиатра, то привлечь ее к ответственности за грабеж не удастся. Эксперты пришли к выводу, что подозреваемая не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. (фото unsplash.com, Danie Franco)