Лиса погибла под колесами автомобиля в Петрозаводске

Автомобиль «Лада» сбил выбежавшую на проезжую часть лису. Инцидент случился 7 августа в 02:25 на Карельском проспекте в Петрозаводске, сообщили в Госавтоинспекции. Животное погибло.

Наезд на животное является ДТП. После аварии водитель обязан остановиться и выполнить все действия, предписанные водителю, причастному к дорожному происшествию.

«В соответствии с Гражданским Кодексом (ст. 137) к животным применяются общие правила об имуществе. Дикое животное является собственностью государства, и если в ДТП погибло животное, значит владельцу последствиями этого ДТП причинен материальный ущерб»,

- пояснили в дорожной полиции.

Автомобилистом призвали быть внимательными вблизи леса, а также проявлять особую бдительность в зоне действия знака «Дикие животные». (фото Госавтоинспекция Петрозаводска)