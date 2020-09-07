07 сентября 2020, 19:52
Два автомобиля столкнулись на пустой дороге в центре Петрозаводска
Дорожный инцидент произошел на Красноармейской улице и попал в объективы камер видеонаблюдения
Два автомобиля столкнулись сегодня ночью на улице Красноармейская, в районе пересечения с улицей Горького в Петрозаводске.
Камеры видеонаблюдения компаний «Сампо.ру» и «Ситилинк» запечатлели дорожный инцидент 7 сентября в 01:49.
Легковые автомобили двигались во встречных направлениях, передает dtpptz.ru. Один из участников аварии двигался прямо, другой совершал левый поворот. Вероятно, ДТП случилось в момент смены сигналов светофора. Обошлось без жертв. Фактически, авария произошла на пустой дороге.