Два автомобиля столкнулись на пустой дороге в центре Петрозаводска

Два автомобиля столкнулись сегодня ночью на улице Красноармейская, в районе пересечения с улицей Горького в Петрозаводске.

Камеры видеонаблюдения компаний «Сампо.ру» и «Ситилинк» запечатлели дорожный инцидент 7 сентября в 01:49.

Легковые автомобили двигались во встречных направлениях, передает dtpptz.ru. Один из участников аварии двигался прямо, другой совершал левый поворот. Вероятно, ДТП случилось в момент смены сигналов светофора. Обошлось без жертв. Фактически, авария произошла на пустой дороге.