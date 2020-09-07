Доставщика мебели обокрали у дома клиента в Петрозаводске

24-летний мужчина заявил в петрозаводскую полицию о пропаже мобильного телефона стоимостью 6500 рублей. Установить подозреваемого помогли записи с камер видеонаблюдения. По сообщению МВД, потерпевший трудится в службе доставки мебели.

Молодой человек вместе с напарником припарковали микроавтобус у дома клиента и зашли в подъезд. Машину запирать не стали.

Двери машины остались открытыми. Телефон находился в салоне. Его подобрал ранее неоднократно судимый 46-летний мужчина. Он сознался в краже. Подозреваемый арестован за другое преступление. Расследование по факту кражи продолжается.