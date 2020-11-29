Два автомобиля столкнулись на набережной Варкауса

Два автомобиля столкнулись в минувшую субботу, 28 ноября, в Петрозаводске

«28.11.2020 года в 20:05 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (6 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (столкновение 2-х автомобилей) по адресу: г. Петрозаводск, набережная Варкауса у д. 1»,

– говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.