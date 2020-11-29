29 ноября 2020, 10:45
Два автомобиля столкнулись на набережной Варкауса
Пожарные Петрозаводска выезжали на место ДТП в карельской столице
Два автомобиля столкнулись в минувшую субботу, 28 ноября, в Петрозаводске
«28.11.2020 года в 20:05 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (6 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (столкновение 2-х автомобилей) по адресу: г. Петрозаводск, набережная Варкауса у д. 1»,
– говорится в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется.
В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.