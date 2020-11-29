Дачный дом сгорел под Петрозаводском

Серьезный пожар произошел в дачном кооперативе под Петрозаводском, сообщает МЧС по РК.

«29.11.2020 г. в 02:45 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска и Прионежского района (7 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в дачном доме по адресу: Прионежский район, СНТ «Сосновый бор», ул. Гористая, уч. №412. В 05:29 пожар ликвидирован»,

– говорится в сообщении.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99 (фото с art-apple.ru)