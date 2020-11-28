Пьяный водитель без прав остановлен на трассе в Карелии

26-летнему водителю автомобиля «Хендай Грета» грозит наказание в виде административного ареста до 15 суток. Водитель управлял без прав и с признаками опьянения, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Автоинспекторы Медвежьегорского района на 635 км федеральной автодороги «Медгора – Вологда» около часа ночи пресекли данное нарушение. Ранее водитель был лишен водительских прав, срок лишения истек, но удостоверение водитель в ГИБДД не получил. Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения нарушитель отказался.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя административный материал по ч. 2 ст. 12.26 Кодекса, в ближайшее время будет вынесено судебное решение.