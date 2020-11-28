Магазинный вор разыскивается в Петрозаводске

Молодой человек разыскивается в Петрозаводске. Он подозревается в совершении кражи, сообщает пресс-центр МВД по РК.

«Сотрудниками Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность гражданина, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в хищении товара из торгового центра в начале ноября»,

– говорится в сообщении.

Всех, кому что-либо известно о его личности и местонахождении, полиция просит сообщить по телефону: +7-911-422-73-32. Конфиденциальность гарантируется.