Молодая женщина осталась без денег, победив в викторине

За сутки в полицию Карелии поступило шесть заявлений жителей республики о мошеннических действиях, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Так, в Петрозаводске после телефонного общения с неизвестными, которые выдавали себя за сотрудников банков, двое горожан – 37-летний мужчина и 82-летняя горожанка лишились более 250 000 рублей.

До этого пенсионерка уже попадалась на мошенническую уловку и перевела 158 000 рублей. На этот раз ей сообщили, что злоумышленники задержаны и ей положена компенсация – 880 000 рублей. Петрозаводчанку убедили в необходимости оплатить сопутствующие расходы, страховки и комиссии, в размере 150 000 рублей.

Совершив перевод, она узнала, что нужно оплатить дополнительные услуги – 130 000 рублей. Но такой суммы у нее не было, она сообщила об этом псевдо-представителям банка. Ей сказали, что в таком случае получение компенсации невозможно и прекратили общение.

Молодая 19-летняя жительница Петрозаводска, ответив на телефонный звонок, узнала, что стала победительницей в викторине. Приз – дорогой смартфон стоимостью более 100 000 рублей. Единственным условием получения выигрыша была оплата комиссий, сборов, гарантии и доставки. В результате 3-дневного общения девушка перевела неизвестным 31 000 рублей. Во время очередного звонка злоумышленники предложили ей еще раз оплатить доставку. Девушка сообщила, что не располагает возможностью совершить очередной платеж. Тогда ей стали угрожать штрафом за отказ от приза. Петрозаводчанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Знакомая схема обмана – сообщения о подозрительных переводах сработала и в отношении жителей трех районов республики.

73-летней жительница Сортавалы после общения с лже-сотрудниками банка сняла с карты 200 000 рублей и перевела их на неизвестные ей номера. Так она якобы сохраняла свои сбережения на «безопасном» счете.

70-летняя жительница Пудожа в телефонной беседе с неизвестным не только назвала реквизиты карты, но и сообщила одноразовый код из смс-сообщений. После этого с ее карт мошенники смогли списать более 61 000 рублей (фото с kirov-portal.ru).