Два автомобиля жестко столкнулись на Кукковке

ДТП с участием двух автомобилей произошло в минувшую пятницу, 27 ноября, на пересечение улиц Торнева и Ровио в Петрозаводске, сообщает МЧС по РК.

«27.11.2020 года в 16:55 пожарно-спасательное подразделение г. Петрозаводска (2 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (столкновение 2-х автомобилей) по адресу: г. Петрозаводск, перекресток ул. Ровио – ул. Торнева. Информация о пострадавших уточняется», – говорится в сообщении.

Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Сампо.Ру». Судя по кадрам, столкновение произошло на мигающий желтый сигнал светофора. Один из автомобилей на большой скорости пытался проскочить перекресток, двигаясь с по улице Ровио в сторону улицы Лыжной. Другая машина в это время делала левый поворот с улицы Ровио на улицу Торнева.

О пострадавших неизвестно.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.