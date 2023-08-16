Два автомобиля не поделили перекресток в центре Петрозаводска

Вечером 15 августа в Петрозаводске на пересечении проспекта Ленина и улицы Антикайнена произошло ДТП. Инцидент, случившийся в 21:57, попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль, ехавший на улице Антикайнена в прямом направлении, влетел во внедорожник, выполнявший левый поворот.

В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео Sampo.ru