Мощный пожар едва не уничтожил целую улицу в Карелии

Сегодня в 1:40 на пульт дежурного пожарной части Беломорска поступил сигнал о возгорании в селе Вирма. Об этом сообщает паблик ОПС по Беломорскому району.

К месту возгорания через полчаса прибыли пожарные из поселка Сумпосад. Позже подъехали и специалисты из Беломорска. В Вирме полыхала хозяйственная постройка, площадь возгорания составляла 100 квадратных метров (в паблике ОПС есть фотографии с места ЧП). Существовала серьезная угроза распространения огня на соседние строения, в том числе, на жилые дома.

Ситуацию усложняло наличие газовых баллонов в горящей хозпостройке. Тем не менее, благодаря совместным действиям специалистов и местных жителей удалось избежать большой беды и уничтожения построек на целой улице. // Фото: freepik.com / Ripato