«Думала, что живой из леса она уже не вернется»

Текст, фото: Антонина Кябелева

19 марта в Петрозаводском городском суде прошли прения сторон по громкому уголовному делу, связанному с шокирующим убийством летом 2024 года. Тогда Александр Елин зарезал бывшую супругу Илону на глазах у ее коллег в кабинете петрозаводского офиса, расположенного в проезде Автомобилистов. Сиротами остались двое детей. Позднее, в феврале 2025 года, по решению суда Елин был лишен родительских прав в отношении дочери. Опеку над девочкой оформила сестра жертвы.

Елину было предъявлено обвинение в похищении человека с применением насилия (ст. 126 ч.2 УК РФ) и в убийстве (ст.105 ч. 1 УК РФ). Подсудимый признался в убийстве, которое было совершено на глазах у многочисленных свидетелей. Его адвокат Дмитрий Маслов просил суд назначить повторную судебно-психиатрическую экспертизу, пытаясь доказать, что его подзащитный действовал в состоянии аффекта.

В ходе предварительного следствия Елин давал вполне логичные показания, с подробностями рассказывая и о том, как он вывозил бывшую жену в лес, добиваясь информации о ее личной жизни, и о своем визите в офис, который завершился убийством Илоны. В суде Александр Елин стал жаловаться на провалы в памяти, рассказав от том, что долгое время наблюдался у психотерапевта и принимал лекарственные препараты. Председатель городского суда Денис Катанандов отказал в удовлетворении ходатайства о повторной экспертизе.

В прениях участвовали два гособвинителя Николай Осипов и Владимир Луценко. По версии обвинения, уже после развода Елин узнал, что его супруга вела переписку с мужчинами. Он ревновал бывшую жену и даже нанял детектива, чтобы следить за ней. Заместитель прокурора Карелии Осипов напомнил события, которые привели к трагедии. В июне 2024 года Александр Елин встретил Илону после работы и обманом вывез в лес. Связав ее, он пытался добиться от нее информацию о том, с кем она встречается:

«Он достал садовые ножницы и, демонстрируя их, стал говорить, что отрежет ей пальцы на руках, если она не расскажет ему правды».

Видимо, для пущей убедительности подсудимый нанес жертве удары электрошокером. Он даже заставил несчастную женщину позвонить по громкой свези двум ее знакомым и задать вопросы, которые его интересовали.

Тогда все обошлось. Илона дала понять, что готова возобновить с бывшим мужем отношения. Только после этого он отвез ее домой. Сестра жертвы рассказала в суде, что Илона «думала, что живой из леса она уже не вернется».

4 июля подсудимый поехал в офис к Илоне, чтобы поговорить с нею. Женщина выйти в коридор отказалась.

Тогда Елин подошел к Илоне и стал хаотично наносить удары ножом с длиной клинка больше 15 сантиметров в грудь, голову, шею, руки.

По словам Осипова, он нанес жертве не менее 21 удара ножом.

Подоспевшие на женские крики мужчины скрутили Елина и вызвали полицию.

В суде Александр Елин утверждал, что хотел покончить с собой на глазах Илоны. Для этого он арендовал строительный пистолет и после расправы над бывшей женой даже приставил его к своему виску. Но пистолет, по словам подсудимого, не сработал.

Николай Осипов предложил суду назначить Елину наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

Он считает, что в качестве смягчающих обстоятельств может быть учтено то, что подсудимый признал свою вину, способствовал раскрытию преступления. Наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей Осипов тоже предложил рассматривать как смягчающее обстоятельство.

Выступление Татьяны Лиминчук, представляющей интересы потерпевшей стороны (родителей, детей и сестры жертвы), было ярким и эмоциональным. Она отметила, что преступление было совершенно на газах у многочисленных свидетелей, и отрицать свою вину было бы бессмысленно. Она не верит в то, что Елин искренне раскаялся в содеянном: «Признание было вынужденным». Адвокат отметила, что подсудимый до сих пор говорит о бывшей супруге с осуждением:

«Все говорит о том, что он совершенно спокоен и удовлетворен тем, что он совершил».

Татьяна Лиминчук сомневается, что Елин, действительно, хотел покончить жизнь самоубийством. Она напомнила, что свидетель, у которого подсудимый взял в аренду строительный пистолет, подробно рассказывал ему, как он действует, и что «им невозможно в себя выстрелить». По мнению Лиминчук, истинной целью сцены со строительным пистолетом, приставленным к виску, было желание выгородить себя, убедив окружающих, что Елин действовал в состоянии аффекта.

Татьяна Лиминчук высказалась против того, чтобы рассматривать наличие на иждивении несовершеннолетних детей в качестве смягчающих обстоятельств. По ее словам, после трагедии дети не могут спать по ночам. Она сказала, что Илона была вынуждена брать кредиты, так как подсудимый не давал денег на содержание дочери. Во время судебного процесса по лишению Александра Елина родительских прав, заметила Лиминчук, его дочь рассказала о фактах насилия в семье по отношению и к ней, и к погибшей матери.

Она не согласилась с тем наказанием, которое запросило гособвинение, посчитав его мягким. Татьяна Лиминчук просила удовлетворить гражданские иски потерпевших в сумме 10 миллионов рублей каждый.

Дмитрий Маслов настаивал на том, что Александр Елин добровольно освободил бывшую супругу после поездки в лес, а значит, это не может рассматриваться как похищение. Адвокат подсудимого сказал, что Елин совершил преступление на почве ревности, «такого чувства, которое, к сожалению, может затмить и разум, и привести к трагическим последствиям».

Он заметил, что его подзащитный в момент совершения убийства был в плену эмоций, хотя это его, конечно, не оправдывает:

«Мой подзащитный Елин совершил это преступление, я имею в виду убийство, именно под влиянием сильнейшего эмоционального стресса, который фактически, как установлено следствием, накапливался годами».

Он просил суд при вынесении приговора учесть раскаяние подсудимого и определить не столь суровое наказание, как того просит прокурор.

Гособвинитель Владимир Луценко скептически отнесся к замечанию адвоката о том, что Елин добровольно освободил Илону после визита в лес. Луценко отметил, что произошло это только после того, как подсудимый добился от жертвы всего, чего хотел.

Следующее судебное заседание намечено на 24 марта, когда Александру Елину будет предоставлено право сказать последнее слово. Мало кто сомневается, что приговор будет обвинительным. Вопрос только в том, насколько суровым окажется наказание.