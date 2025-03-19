19 марта 2025, 19:53
Общество

В Петрозаводске один троллейбус изменит маршрут в начале апреля

Изменения коснутся маршрута №6
Фото: "Петрозаводск говорит"

В начале апреля планируется запустить троллейбус №6 по новому маршруту: он начнет ходить по Пименовскому мосту. Также в планах администрации вернуть старые маршруты, об этом сообщает глава Петрозаводска Инна Колыхматова

Вновь возобновить могут движение троллейбуса по маршруту №4. Также глава Петрозаводска отметила и другие направления. Например, планируется запустить троллейбус, который свяжет Ключевую и Древлянку. 

Сейчас решается вопрос с остановочными комплексами. 

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Петрозаводск
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«Городской транспорт»