19 марта 2025, 19:28
Общество

Жители Сулажгоры пожаловались на бездействие управляющей компании

На улице Пограничной не могут убрать придомовую территорию
Фото: "Подслушано в ПТЗ"

Недовольный житель Сулажгоры в паблике "Подслушано ПТЗ" пожаловался на работу управляющей компании. Также автор поста отметил, что и в соседних дворах нужна уборка: дороги находятся в ужасном состоянии. 

Житель Сулажгоры пожаловался, что двор находится в таком состоянии уже не первый день. Петрозаводчане вынуждены ходить по раставяшему снегу и воде, которая местами доходит до щиколотки. 

Также автор поста призвал обратить внимание и на соседние дворы, где ситуация не лучше. 

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Метки: 
Республика Карелия
Карелия
Петрозаводск
Сулажгора
уборка
управляющая компания