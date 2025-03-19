Жители Сулажгоры пожаловались на бездействие управляющей компании

Недовольный житель Сулажгоры в паблике "Подслушано ПТЗ" пожаловался на работу управляющей компании. Также автор поста отметил, что и в соседних дворах нужна уборка: дороги находятся в ужасном состоянии.

Житель Сулажгоры пожаловался, что двор находится в таком состоянии уже не первый день. Петрозаводчане вынуждены ходить по раставяшему снегу и воде, которая местами доходит до щиколотки.

Также автор поста призвал обратить внимание и на соседние дворы, где ситуация не лучше.