19 марта 2025, 19:28
Жители Сулажгоры пожаловались на бездействие управляющей компании
На улице Пограничной не могут убрать придомовую территорию
Фото: "Подслушано в ПТЗ"
Недовольный житель Сулажгоры в паблике "Подслушано ПТЗ" пожаловался на работу управляющей компании. Также автор поста отметил, что и в соседних дворах нужна уборка: дороги находятся в ужасном состоянии.
Житель Сулажгоры пожаловался, что двор находится в таком состоянии уже не первый день. Петрозаводчане вынуждены ходить по раставяшему снегу и воде, которая местами доходит до щиколотки.
Также автор поста призвал обратить внимание и на соседние дворы, где ситуация не лучше.