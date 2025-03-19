Дачников предупредили об опасном удобрении

Специалисты предупредили дачников: недозревший перегной может угнетать молодые корни или спровоцировать их гниение. Об этом сообщает "Lenta.ru".

Если вносить недозревший перегной в лунки, то нужно покрывать его дополнительно слоем почвы, это убережет корневую систему. В противном случае корни могут сгнить или покрыться ожогами.

Также эксперты порекомендовали вносить перегной в междурядья или рассыпать его по грядке. При этом его надо прикрыть мульчей или присыпать дополнительным слоем почвы: так не будет выветриваться озон.