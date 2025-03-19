19 марта 2025, 18:55
Общество

Дачников предупредили об опасном удобрении

Недозревший перегной может нанести значительный ущерб растениям
Фото: freepik

Специалисты предупредили дачников: недозревший перегной может угнетать молодые корни или спровоцировать их гниение. Об этом сообщает "Lenta.ru"

Если вносить недозревший перегной в лунки, то нужно покрывать его дополнительно слоем почвы, это убережет корневую систему. В противном случае корни могут сгнить или покрыться ожогами. 

Также эксперты порекомендовали вносить перегной в междурядья или рассыпать его по грядке. При этом его надо прикрыть мульчей или присыпать дополнительным слоем почвы: так не будет выветриваться озон.

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Метки: 
дача
Дачники
удобрение
огород
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вред
растения
грядки