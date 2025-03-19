19 марта 2025, 18:55
Дачников предупредили об опасном удобрении
Недозревший перегной может нанести значительный ущерб растениям
Фото: freepik
Специалисты предупредили дачников: недозревший перегной может угнетать молодые корни или спровоцировать их гниение. Об этом сообщает "Lenta.ru".
Если вносить недозревший перегной в лунки, то нужно покрывать его дополнительно слоем почвы, это убережет корневую систему. В противном случае корни могут сгнить или покрыться ожогами.
Также эксперты порекомендовали вносить перегной в междурядья или рассыпать его по грядке. При этом его надо прикрыть мульчей или присыпать дополнительным слоем почвы: так не будет выветриваться озон.