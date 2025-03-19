Жителя Олонца посадят за неосторожное управление лодкой

В Олонецком районе 44-летний мужчина, напившись, плавал по озеру Коткозеро вместе с сожительницей. Женщина утонула, а виновного посадят, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Карелия.

В сентябре прошлого года пьяные сожители решили прокатиться на лодке по Коткозеро, но не учли, что судно имеет повреждения. Из-за этого лодка утонула, мужчина и женщина оказались в воде без спасательных жилетов. Вскоре и женщина утонула.

Мужчину привлекли к ответственности по ч. 2.1 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном и находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. За это его лишат свободы на пять лет с отбыванием наказания в колонии-поселении.