Выставка в Доме ремесел вместила 250 кукол разных мастеров

В Петрозаводске в Доме ремесел на улице Кирова открылась выставка, которая вместила в себя 250 кукол. На вернисаже "Мир куклы" (0+) представлены народные и обережные куклы, каркасные и игровые, театральные и авторские произведения. Часть экспозиции посвящена куклам советской эпохи, собранная из частных коллекций.

Свои работы на кукольной выставке представили более 40 участников. Есть на выставке театральные куклы. Например, куклами Христины Скалдиной и Тамары Юфа представлена коллекция Театра кукол Карелии. Бывший главный художник Театра кукол Марина Зленко представила на выставке сувенирную куклу «Пьеро».

Участниками этого кукольного марафона стали не только петрозаводчане, но и талантливые мастера из Олонецкого, Прионежского и Пряжинского районов, а также умельцы из Кондопоги, Кеми, Беломорска и Сегежи. Выставка посвящена Международному дню кукольника, который празднуется 21 марта. Вернисаж работает до 30 апреля.

Наш оператор Евгений Евдокимов побывал в кукольном мире, а режиссер Евгений Сафонов смонтировал для вас красивую зарисовку. Смотрим, наслаждаемся, мечтаем, вспоминаем. // Видео: телекомпания "Ника плюс"