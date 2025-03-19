Весенний призыв в армию начнется в Карелии через две недели

Весенний призыв в армию начнется в апреле. Распоряжение о проведении призыва на военную службу подписали 19 марта в Карелии.

На службу с апреля по июль призовут мужчин от 18 до 30 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе, не имеющих права на освобождение или отсрочку.

В городах, районах и округах создадут призывные комиссии. Заседания призывной комиссии будут проводить по мере необходимости с 1 апреля.

Специалистов минздрава региона привлекут для работы в медкомиссиях с 1 апреля по 15 июля.