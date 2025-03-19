Спрос на онлайн-психологов в Карелии вырос более чем в 2 раза

Психологическими сервисами в Карелии чаще пользуются женщины, они составляют 63% аудитории и обеспечивают 62% интернет-трафика этих ресурсов. Наибольший интерес к онлайн-психологии проявляет аудитория 26-35 лет (37% от всех пользователей). На втором месте — абоненты от 46 до 55 лет (20%), а замыкает топ-3 группа 36-45 лет (18%).

Меньше всего в Карелии пользователей таких приложений среди зумеров (абоненты 14-20 лет составляют 3% аудитории), однако их внимание к онлайн-психотерапии растет — за год потребление мобильного трафика этой возрастной группой выросло на 13%. А самые заметные изменения по сравнению с прошлым годом демонстрируют пользователи старше 56 лет: их трафик на сервисах психотерапии за это время увеличился почти в 7,5 раз.

Аналитики исследовали интернет-площадки, посвященные психологическому здоровью, в том числе сервисы онлайн-психотерапии, которые помогают находить подходящих специалистов. В 2020 пандемия стимулировала рост этого рынка: она сделала актуальнее и вопросы психологического здоровья, и онлайн-форматы. По данным Yota, сегодня самым востребованным сервисом онлайн-психотерапии остается Ясно — за год его аудитория выросла в 3 раза. Также в топ приложений по числу пользователей вошли Alter, Zigmund Online, YouTalk — площадки, помогающие подобрать психотерапевтов. Замыкает пятерку лидеров SelfSchool, платформа для взаимодействия детей и взрослых, налаживания «диалога поколений».

В МегаФоне также отмечают увеличившийся интерес жителей Карелии к психологическим онлайн-сервисам. Согласно обезличенным данным оператора, трафик у абонентов Карелии вырос на 42% по сравнению с январем-февралем прошлого года.

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