В программе «Герои Карелии» уже готовы участвовать более 120 человек

Состоялось рабочее совещание специалистов Министерства национальной и региональной политики – куратора программы «Герои Карелии». Как будет реализована программа в республике, рассказала заместитель министра Наталья Баринова.

Этапы реализации программы подразумевают взаимодействие ведомств разных уровней. Так, готовится подписание соглашения между Правительством Республики Карелия и РАНХиГС об организации обучения, а также соглашения с президентской платформой «Россия – страна возможностей». Уже проводится работа по формированию института наставников программы.

Наталья Баринова напомнила, что по всем возникающим вопросам можно обратиться в министерство.

«Мы понимаем, что есть разные ситуации, кто-то еще не завершил службу, некоторые имеют прописку в другом регионе. Мы готовы ответить на все вопросы, проконсультировать по регистрации на сайте, ну и в дальнейшем, конечно, индивидуально сопровождать каждого участника программы «Герои Карелии». До 9 апреля идет этап подачи заявок, далее будет тестирование, собеседования и начнется обучение»,

– сообщила Баринова.

Кадровая программа «Герои Карелии» является продолжением президентского проекта «Время героев». Ее целью стала поддержка участников и ветеранов СВО в вопросах обучения современным методам и технологиям управления, работе в команде, получение комплексных знаний, необходимых в органах публичной власти.

Контакты для обращений по вопросам реализации Программы «Герои Карелии»: 8(814-2)78-43-55(доб. 404), geroi_karelii@nac.gov10.ru.

Фото: ИА Республика